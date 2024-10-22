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Парламент утвердил в первом чтении поправки к закону "О правах ребенка"

Парламент утвердил в первом чтении поправки к закону "О правах ребенка"
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 16:12
Парламент утвердил в первом чтении поправки к закону О правах ребенка

Услуги в государственных и негосударственных детских учреждениях будут приведены в соответствие с требованиями к качеству услуг, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О правах ребенка", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, критерии мониторинга ситуации с обеспечением прав ребенка во всех сферах будут определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Разработанный в целях исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об утверждении Плана деятельности по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы" законопроект был принят в первом чтении.

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