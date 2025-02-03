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Парламент утвердил в первом чтении новые льготы для лиц с инвалидностью

Парламент утвердил в первом чтении новые льготы для лиц с инвалидностью Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении поправки в закон "О социальном страховании" и Налоговый кодекс, предоставляющие новые льготы для лиц с инвалидностью.
Милли Меджлис
3 февраля 2025 г. 16:26
Парламент утвердил в первом чтении новые льготы для лиц с инвалидностью

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении поправки в закон "О социальном страховании" и Налоговый кодекс, предоставляющие новые льготы для лиц с инвалидностью.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

Законопроект предусматривает освобождение доходов людей с инвалидностью от онлайн-продажи изделий ручной работы от обязательных социальных страховых взносов. С доходов от продажи изделий ручной работы будет удерживаться налог по ставке 2%.

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Версия на азербайджанском языке Əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin internetlə satışına görə sosial vergi ödəməməsi ilk oxunuşda təsdiqlənib

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