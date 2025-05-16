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Парламент утвердил в окончательном чтении ряд изменений в отношении прав и обязанностей военнослужащих

Парламент утвердил в окончательном чтении ряд изменений в отношении прав и обязанностей военнослужащих Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял ряд поправок, касающихся обязанностей курсантов, а также прав прапорщиков, мичманов и офицеров.
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 12:20
Парламент утвердил в окончательном чтении ряд изменений в отношении прав и обязанностей военнослужащих

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял ряд поправок, касающихся обязанностей курсантов, а также прав прапорщиков, мичманов и офицеров.

Как сообщает информагентство Report, изменения были внесены в законы "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Ряд норм, применяемых в отношении военнослужащих срочной действительной военной службы (солдат и матросов), теперь будут распространяться и на курсантов. Таким образом, воинское звание курсанта приравнивается к воинскому званию солдата (матроса). Курсанты будут выполнять обязанности, определенные нормативно-правовыми актами.

Кроме того, воинское звание "курсант" будет присваиваться обучающимся в специализированных военных учебных заведениях (за исключением обучающихся по программам магистратуры и адъюнктуры) со дня их поступления в эти учебные заведения.

В той же статье говорится, что воинские звания военнослужащих и военнообязанных, получивших воинское звание выше "курсанта" до поступления в специализированные военные учебные заведения, сохраняются, и они могут пользоваться правами курсантов, выполняя их обязанности.

В законопроекте также подчеркивается, что в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, сроки пребывания в запасе военнослужащих, уволенных в запас в воинском звании "курсант", исчисляются в соответствии с возрастными пределами пребывания в запасе, установленными для солдат и матросов.

Другое изменение предусматривает отмену норм о применении дисциплинарного взыскания в виде ареста к прапорщикам, мичманам, офицерам и курсантам. Согласно законодательству, если в присутствии старшего по званию военнослужащий младшего звания нарушит воинскую дисциплину, общественный порядок или порядок воинского приветствия, старший по званию военнослужащий сможет объявить ему замечание, а если это не даст желаемого результата, то арестовать его. Арест теперь исключен для мичманов, прапорщиков, офицеров, а также курсантов специализированных военных учебных заведений.

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Версия на азербайджанском языке Kursantların vəzifələri, eləcə də gizir, miçman və zabitlərin hüquqları ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

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