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Парламент утвердил в I чтении изменение срока полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией

Парламент утвердил в I чтении изменение срока полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении изменения в нормы, регулирующие назначение членов Комиссии по борьбе с коррупцией, круг и сроки их полномочий.
Милли Меджлис
8 октября 2024 г. 14:00
Парламент утвердил в I чтении изменение срока полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении изменения в нормы, регулирующие назначение членов Комиссии по борьбе с коррупцией, круг и сроки их полномочий.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных поправках в закон "Об утверждении Положения о Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией".

Согласно проекту, 5 членов Комиссии будут определяться органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, 5 членов - Милли Меджлисом и 5 членов - Конституционным судом. Срок полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией составит 5 лет.

Согласно предложенному переходному положению, 5-летний срок полномочий членов Комиссии, назначенных до вступления в силу этого закона, будет исчисляться со дня вступления в силу этого закона.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın üzvlərinin səlahiyyət müddəti ilə bağlı dəyişiklik birinci oxunuşda təsdiqlənib

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