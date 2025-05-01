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Парламент Азербайджана утвердил ускоренную цифровую передачу решений органов опеки

Парламент Азербайджана утвердил ускоренную цифровую передачу решений органов опеки 09:46
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:30
Парламент Азербайджана утвердил ускоренную цифровую передачу решений органов опеки

Милли Меджлис на пленарном заседании 1 мая принял в третьем, заключительном, чтении закон, обязывающий органы опеки и попечительства вносить свои решения в Электронную правительственную информационную систему (EHİS) в течение одного рабочего дня.

Как сообщает Report, проект предусматривает внесение поправок в Семейный и Гражданский кодексы, в законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О правах ребенка", "О дорожном движении", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях".

Изменения касаются защиты прав детей и упрощения взаимодействия между госструктурами при предоставлении государственных услуг.

Благодаря нововведению, органы, принимающие решения в интересах детей, будут обязаны оперативно передавать сведения в EHİS, что обеспечит другим учреждениям быстрый доступ к необходимой информации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament approves accelerated digital transmission of guardianship decisions
Версия на азербайджанском языке MM qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığına dair qərarın bir iş günü ərzində EHİS-ə daxil edilməsini son oxunuşda qəbul edib

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