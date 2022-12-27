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Парламент утвердил рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня 

Парламент утвердил рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня  В Азербайджане заявления, поступившие в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О таможенном тарифе", будут рассматриваться в течение одного дня.
Милли Меджлис
27 декабря 2022 г. 13:17
Парламент утвердил рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня 

В Азербайджане заявления, поступившие в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О таможенном тарифе", будут рассматриваться в течение одного дня.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента проект соответствующей поправки в Таможенный кодекс был обсужден и принят в третьем чтении.

Согласно документу, таможенный орган пропускает товары сразу после установления факта выполнения следующих требований:

- должны быть уплачены таможенные платежи, рассчитанные по декларации, поданной в таможенный орган;

- должна быть предоставлена гарантия на дополнительную таможенную задолженность, которая может возникнуть в результате внесения изменений в представленное таможенным органом уведомление;

- должны быть выполнены иные требования, установленные для выпуска декларируемых товаров.

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Версия на азербайджанском языке MM malın gömrükdən buraxılmasına dair müraciətə bir günə baxılması layihəsini qəbul edib

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