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Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств

Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств.
Милли Меджлис
24 июня 2023 г. 11:34
Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств

Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, за нарушение или невыполнение требований закона "Об отходах" при утилизации транспортных средств должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов, а юридические лица – на 600 манатов.

Кроме того, другой статьей предусматривается наложение штрафа на должностных лиц в размере 300 манатов, а на юридических лиц - 600 манатов за непредоставление утилизатором информации оператору по утилизации транспортных средств в установленном законом порядке.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası tələblərini pozanların cərimələnməsinə dair layihəni təsdiqləyib

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