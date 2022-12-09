Парламент утвердил проект о расширении видов пособий в Азербайджане

Парламент принял в III чтении проект о расширение видов пособий в Азербайджане.
Как сообщает Report, проект поправок в закон "О социальных пособиях" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Поправка предполагает включение в перечень видов единовременных пособий "Пособие на обеспечение первичных материально-бытовых условий специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики”.
Тем самым, специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, в течение 5 лет будут предоставляться единовременные пособия на обеспечение первичных материально-бытовых условий.
Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий:
1. ежегодное пособие на лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии;
2. пособие при рождении ребенка:
3. пособие на похороны.
В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.
После обсуждений проект поправки был вынесен на голосование и принят в III чтении.