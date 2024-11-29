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Парламент утвердил поправки в законы о службе в правоохранительных органах

Парламент утвердил поправки в законы о службе в правоохранительных органах Милли Меджлиса утвердил в окончательном чтении поправки в законы "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О прохождении службы в органах юстиции", а также в положения "О службе в таможенных органах" и "О прохождении службы во внутренних органах Азер
Милли Меджлис
29 ноября 2024 г. 13:03
Парламент утвердил поправки в законы о службе в правоохранительных органах

Милли Меджлиса утвердил в окончательном чтении поправки в законы "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О прохождении службы в органах юстиции", а также в положения "О службе в таможенных органах" и "О прохождении службы во внутренних органах Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, отныне граждане с ученой степенью доктора наук смогут начать работу в органах прокуратуры без предварительной стажировки и испытательного срока.

Кроме того, граждане, находящиеся на испытательном сроке в таможенных органах, будут работать без присвоения специального звания и получать только должностной оклад. После испытательного срока они будут приняты на постоянную службу.

Сотрудникам таможенных органов, которым вынесено дисциплинарное взыскание, не будут присваиваться специальные звания до снятия взыскания.

Сотрудникам органов юстиции, уволившимся по собственному желанию, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 6-кратного должностного оклада.

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