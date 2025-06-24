Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджаном и Китаем.

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Отмечено, что документ был подписан в Пекине 23 апреля 2025 года.

По соглашению, стороны оказывают максимально широкую взаимную правовую помощь в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве уголовных дел в соответствии с положениями настоящего Соглашения, независимо от того, запрашивается ли оно или исполняется судом или иным органом.

После обсуждений документ поставлен на голосование и принят в одном чтении.