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Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем

Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджаном и Китаем.
Милли Меджлис
24 июня 2025 г. 12:12
Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Отмечено, что документ был подписан в Пекине 23 апреля 2025 года.

По соглашению, стороны оказывают максимально широкую взаимную правовую помощь в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве уголовных дел в соответствии с положениями настоящего Соглашения, независимо от того, запрашивается ли оно или исполняется судом или иным органом.

После обсуждений документ поставлен на голосование и принят в одном чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament Azərbaycanla Çin arasındakı cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım müqaviləsini ratifikasiya edib

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