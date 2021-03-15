Парламент рассмотрит вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты

Ранее четверо из семи аудиторов Счетной палаты Азербайджана одновременно подали заявления об отставке

Вопрос о назначении заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса 16 марта.

Как сообщает Report, на пост заместителя председателя Палаты выдвинут Насир Ибрагим оглу Садыгов.

На должность аудиторов Счетной палаты были выдвинуты Джавид Фазиль оглу Байрамов, Хилал Горхмаз оглу Гусейнов и Вафа Аллахверан гызы Муталлимова.

Напомним, ранее четверо из семи аудиторов Счетной палаты Азербайджана одновременно подали заявления об отставке: это Адиль Магеррамов, Мехрибан Алышанова, Фирсанд Гурбанов и Вагиф Гасанов.

Один из подавших в отставку - Адиль Магеррамов работал на должности заместителя председателя Счетной палаты. А.Магеррамов был назначен на эту должность решением Милли Меджлиса Азербайджана с декабря 2008 года.