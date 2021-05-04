Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсудили законопроект о внесении поправок в закон "О свободе вероисповедания".
Как передает Report, согласно проекту, религиозное воспитание детей не должно воздействовать на их физическое и психическое здоровье.
В документе отмечается, что запрещается принуждение детей к вероисповеданию.
Кроме того, за исключением предусмотренных в законе случаев, во время выполнения массовых религиозных ритуалов, обрядов и церемоний просвещение в основы религиозного учения может осуществляться только религиозным деятелем, назначенным в установленном законом порядке.
Запрещена деятельность, направленная на религиозный экстремизм, а также на использование межрелигиозных отличий в политических целях.
После обсуждений проект поправки к закону был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят.