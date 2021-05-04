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Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию

Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию Запрещена деятельность, направленная на религиозный экстремизм, а также на использование межрелигиозных отличий в политических целях
Милли Меджлис
4 мая 2021 г. 12:40
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсудили законопроект о внесении поправок в закон "О свободе вероисповедания".

Как передает Report, согласно проекту, религиозное воспитание детей не должно воздействовать на их физическое и психическое здоровье.

В документе отмечается, что запрещается принуждение детей к вероисповеданию.

Кроме того, за исключением предусмотренных в законе случаев, во время выполнения массовых религиозных ритуалов, обрядов и церемоний просвещение в основы религиозного учения может осуществляться только религиозным деятелем, назначенным в установленном законом порядке.

Запрещена деятельность, направленная на религиозный экстремизм, а также на использование межрелигиозных отличий в политических целях.

После обсуждений проект поправки к закону был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят.

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Версия на азербайджанском языке Parlament uşaqların dini etiqada məcbur edilməsinin qadağan olunması barədə layihəni qəbul edib

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