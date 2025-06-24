Парламент принял в последнем чтении поправки касательно деятельности судебных органов и приставов

Парламент принял в последнем чтении поправки касательно деятельности судебных органов и приставов

Милли Меджлис принял в III чтении изменения в отдельные законы о создании специального казначейского счета судебных органов и увеличении пошлин за неисполнение исполнительных документов без уважительной причины.

Как сообщает Report, изменения, предложенные в законы "О судебных приставах", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции", были приняты на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно законопроекту, для стимулирования и социальной защиты судебных приставов исполнительной и службы пробации будут использоваться средства специального казначейского счета органов юстиции.

По действующему законодательству соответствующие выплаты осуществлялись за счет специального фонда судебных приставов исполнительной службы.

Еще одним изменением увеличивается размер суммы, которую судебный пристав должен взыскать с должника, если исполнительный документ не исполнен должником без уважительной причины в установленный для добровольного исполнения срок. Так, размер исполнительского сбора в этом случае повышается с 7 до 10%.

Согласно другому предложенному изменению в закон, если исполнительный документ, предусматривающий требование неимущественного характера, не исполняется, с физического лица-должника будет взиматься исполнительский сбор в размере 100 манатов, а с юридического лица-должника - 500 манатов. По действующему закону эта сумма составляла 11 и 55 манатов соответственно.