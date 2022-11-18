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Парламент принял в первом чтении проект о расширении вида пособий в Азербайджане

Парламент принял в первом чтении проект о расширении вида пособий в Азербайджане Парламент принял в первом чтении проект о расширение вида пособий в Азербайджане.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 12:28
Парламент принял в первом чтении проект о расширении вида пособий в Азербайджане

Парламент принял в первом чтении проект о расширение вида пособий в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден проект поправок в закон "О социальных пособиях".

Поправка предполагает включение в перечень видов единовременных пособий "Пособие на обеспечение первичных материально-бытовых условий специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики”.

Тем самым, специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, в течение 5 лет будут предоставляться единовременные пособия на обеспечение первичных материально-бытовых условий.

Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий:

1. ежегодное пособие на лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии;

2. пособие при рождении ребенка:

3. пособие на похороны.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.

После обсуждений проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament Azərbaycanda müavinətlərin növlərinin artırılmasını I oxunuşda qəbul edib

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