Парламент принял в первом чтении поправки по органам юстиции и исполнительным чиновникам

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в отдельные законы о создании специального казначейского счета органов юстиции и увеличении сборов за неисполнение исполнительного документа без уважительной причины.

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в отдельные законы о создании специального казначейского счета органов юстиции и увеличении сборов за неисполнение исполнительного документа без уважительной причины.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнительном производстве" и "О прохождении службы в органах юстиции" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, средства специального казначейского счета органов юстиции будут использоваться для поощрения и социальной защиты сотрудников исполнительной и пробационной служб.

В соответствии с действующим законодательством, соответствующие выплаты осуществлялись за счет специального фонда службы исполнения.

Согласно еще одной поправке, если исполнительный документ не исполняется должником в установленный срок без уважительной причины, увеличивается сумма, которую должен взыскать пристав – с 7% до 10% от суммы.

Согласно другой поправке, если не исполняется исполнительный документ по неимущественным требованиям, с физического лица будет взиматься сбор в размере 100 манатов, с юридического – 500 манатов. Ранее эти суммы составляли соответственно 11 и 55 манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.