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Парламент принял в III чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

Парламент принял в III чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций госкомпаний На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис принял в III чтении законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 11:12
Парламент принял в III чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис принял в III чтении законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

Как сообщает Report, согласно изменению, в Азербайджане упрощается процесс размещения акций акционерных обществ, принадлежащих государству.

В соответствии с законопроектом, в случае приобретения государственными органами, учреждениями или иными акционерными обществами новых акций государственных акционерных обществ, все акции, принадлежащие государству, будут считаться размещенными с момента государственной регистрации их выпуска Центральным банком.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament dövlət şirkətlərinin səhmlərinin yerləşdirilməsinin sadələşdirilməsini təsdiqləyib

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