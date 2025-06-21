Парламент принял в III чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис принял в III чтении законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис принял в III чтении законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

Как сообщает Report, согласно изменению, в Азербайджане упрощается процесс размещения акций акционерных обществ, принадлежащих государству.

В соответствии с законопроектом, в случае приобретения государственными органами, учреждениями или иными акционерными обществами новых акций государственных акционерных обществ, все акции, принадлежащие государству, будут считаться размещенными с момента государственной регистрации их выпуска Центральным банком.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.