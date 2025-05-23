Парламент принял в I чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

Парламент принял в I чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций государственных акционерных обществ.

Парламент принял в I чтении законопроект об упрощении процесса размещения акций государственных акционерных обществ.

Как сообщает Report, в этой связи на сегодняшнее пленарное заседание Милли Меджлиса был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

Согласно законопроекту, отныне в случае приобретения государственными органами (учреждениями) или иными акционерными обществами новых акций государственных акционерных обществ, то все акции которые принадлежат государству, будут считаться размещенными с момента государственной регистрации их выпуска Центральным банком.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.