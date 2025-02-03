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Парламент принял Устав Центра чистой энергии ОЭС со штаб-квартирой в Баку

Парламент принял Устав Центра чистой энергии ОЭС со штаб-квартирой в Баку 15:19
Милли Меджлис
3 февраля 2025 г. 15:47
Парламент принял Устав Центра чистой энергии ОЭС со штаб-квартирой в Баку

Центр чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) будет располагаться в Баку.

Как сообщает Report, это отражено в "Уставе Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Деятельность Центра направлена на развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности, укрепляет потенциал национальных учреждений государств-членов ОЭС, и оказывает поддержку по вопросам устойчивой энергетики, мобилизует финансовые и технические возможности для содействия реализации низкоуглеродных проектов в странах-членах организации.

Соответствующий законопроект вынесен на голосование и принят.

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