Парламент Азербайджана утвердил усиление мер контроля за сельхозсубсидиями

Парламент принял усиление механизма контроля за сельхозсубсидиями

В Азербайджане усиливаются меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственного производственного оборудования на льготных условиях.

Как сообщает Report, законопроект о добавлении новой статьи (30.6.18) в Налоговый кодекс был принят в последнем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в рамки контроля также будут включены централизованные закупки продуктов питания (за исключением продукции, закупаемой в государственный резерв) за счет средств госбюджета.

Министерство сельского хозяйства и подведомственные ему учреждения будут контролировать предоставление субсидий, льготных кредитов и лизинговых операций, их финансирование, а также использование этих средств по назначению.