О нас

Парламент Азербайджана утвердил усиление мер контроля за сельхозсубсидиями

Парламент Азербайджана утвердил усиление мер контроля за сельхозсубсидиями Парламент принял усиление механизма контроля за сельхозсубсидиями
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:29
Парламент Азербайджана утвердил усиление мер контроля за сельхозсубсидиями

В Азербайджане усиливаются меры контроля за сельскохозяйственными субсидиями, льготными кредитами, лизинговыми механизмами, а также продажей сельскохозяйственного производственного оборудования на льготных условиях.

Как сообщает Report, законопроект о добавлении новой статьи (30.6.18) в Налоговый кодекс был принят в последнем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в рамки контроля также будут включены централизованные закупки продуктов питания (за исключением продукции, закупаемой в государственный резерв) за счет средств госбюджета.

Министерство сельского хозяйства и подведомственные ему учреждения будут контролировать предоставление субсидий, льготных кредитов и лизинговых операций, их финансирование, а также использование этих средств по назначению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MM kənd təsərrüfatı subsidiyalarına nəzarət mexanizminin gücləndirilməsini son oxunuşda qəbul edib

Экслюзивные новости

Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi