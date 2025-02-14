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Парламент принял доклад о деятельности муниципалитетов в 2024 году

Парламент принял доклад о деятельности муниципалитетов в 2024 году Милли Меджлис принял доклад о деятельности органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов за 2024 год.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 12:01
Парламент принял доклад о деятельности муниципалитетов в 2024 году

Милли Меджлис принял доклад о деятельности органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов за 2024 год.

Как сообщает Report, доклад представил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов.

В документе отмечается, что в прошлом году было составлено и направлено в суды 103 протокола об административных правонарушениях в деятельности муниципалитетов.

Также были отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства, и возбуждено 21 уголовное дело по нарушениям закона.

После обсуждений доклад парламентарии проголосовали за принятие доклада.

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