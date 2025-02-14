Парламент принял доклад о деятельности муниципалитетов в 2024 году

Милли Меджлис принял доклад о деятельности органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов за 2024 год.
Как сообщает Report, доклад представил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов.
В документе отмечается, что в прошлом году было составлено и направлено в суды 103 протокола об административных правонарушениях в деятельности муниципалитетов.
Также были отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства, и возбуждено 21 уголовное дело по нарушениям закона.
После обсуждений доклад парламентарии проголосовали за принятие доклада.