Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы "e-keyfiyyet"

Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы "e-keyfiyyet"

Милли Меджлис Азербайджана принял в III чтении поправки в действующее законодательство с целью создания правовой базы для единой электронной информационной системы "e-keyfiyyet".

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были рассмотрены поправки к законам "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании".

Целью создания системы является оптимизация процедур контроля качества путем применения электронных услуг в этой сфере, совершенствование деятельности в области измерений, технического регулирования и оценки соответствия, а также повышение прозрачности услуг.

Единая электронная информационная система обеспечит регистрацию и ведение реестра правоустанавливающих документов (сертификатов, свидетельств, уведомлений и т.д.), предоставляемых аккредитованными уполномоченными органами, в электронной форме через единую электронную платформу. Система также позволит осуществлять выдачу этих документов, цифровизацию деятельности в области обеспечения качества, устранение существующей фрагментации в этой сфере и предоставит заинтересованным сторонам (государственным органам, субъектам предпринимательства, гражданам и т.д.) возможность легко отслеживать результаты деятельности, осуществляемой в области контроля качества.