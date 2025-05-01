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Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы "e-keyfiyyet"

Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы "e-keyfiyyet" Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы "e-keyfiyyet"
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:25
Парламент одобрил в окончательном чтении внедрение системы e-keyfiyyet

Милли Меджлис Азербайджана принял в III чтении поправки в действующее законодательство с целью создания правовой базы для единой электронной информационной системы "e-keyfiyyet".

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были рассмотрены поправки к законам "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании".

Целью создания системы является оптимизация процедур контроля качества путем применения электронных услуг в этой сфере, совершенствование деятельности в области измерений, технического регулирования и оценки соответствия, а также повышение прозрачности услуг.

Единая электронная информационная система обеспечит регистрацию и ведение реестра правоустанавливающих документов (сертификатов, свидетельств, уведомлений и т.д.), предоставляемых аккредитованными уполномоченными органами, в электронной форме через единую электронную платформу. Система также позволит осуществлять выдачу этих документов, цифровизацию деятельности в области обеспечения качества, устранение существующей фрагментации в этой сфере и предоставит заинтересованным сторонам (государственным органам, субъектам предпринимательства, гражданам и т.д.) возможность легко отслеживать результаты деятельности, осуществляемой в области контроля качества.

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Версия на азербайджанском языке MM e-keyfiyyet.gov.az sisteminin yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib

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