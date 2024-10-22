Парламент одобрил в III чтении ужесточение наказания за выброс мусора в неположенных местах

Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн.

Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн.

Как сообщает Report, законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно поправкам, за выброс мусора в неположенных местах физические лица будут оштрафованы на 300 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

Если нарушение будет совершено повторно в течение года после вступления в силу решения о наложении административного взыскания, то физлица заплатят штраф в 1000 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов либо будут привлечены к общественным работам на срок от 60 до 100 часов, а юрлица будут оштрафованы на 5000-7000 манатов.