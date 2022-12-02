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Парламент одобрил удвоение штрафов для нарушителей законодательства о защите предпринимателей

Парламент одобрил удвоение штрафов для нарушителей законодательства о защите предпринимателей Утвержден проект об удвоении штрафов за нарушение законодательства о регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и о защите интересов предпринимателей.
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 13:57
Парламент одобрил удвоение штрафов для нарушителей законодательства о защите предпринимателей

Утвержден проект об удвоении штрафов за нарушение законодательства о регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и о защите интересов предпринимателей.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, проведение проверки в сфере предпринимательства без регистрации в соответствующем едином информационном реестре влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 манатов.

Согласно действующему законодательству, проведение проверки в сфере предпринимательства без регистрации в едином информационном реестре влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов.

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Версия на азербайджанском языке MM sahibkarların müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyi pozanların cərimələrinin 2 dəfə artırılmasını təsdiqləyib

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