Парламент одобрил создание новых муниципалитетов путем объединения

В Азербайджане утверждено создание новых муниципалитетов.
Как сообщает Report, законопроект о создании в Азербайджане новых муниципалитетов путем объединения существующих был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно законопроекту, в Баку путем объединения будут сформированы следующие муниципалитеты:
По Хазарскому району:
- Муниципалитет Мардакян, в который войдут муниципалитеты Мардакян и Шаган.
По Гарадагскому району:
- Муниципалитет Сангачал, в который войдут муниципалитеты Чейилдаг, Сангачал и Умид.
- Муниципалитет Гызылдаш, в который войдут муниципалитеты Коргёз, Гызылдаш, Пута и Шонгар.
По Пираллахинскому району:
- Муниципалитет Пираллахи, в который войдут муниципалитеты Чилов-Нефтяные камни, Гюргян и Пираллахи.
По Сабаильскому району:
- Муниципалитет Сабаил в Сабаильском районе (за исключением территории муниципалитета Бадамдар), в который войдут муниципалитеты Биби-Эйбат и Сабаил.
Законопроект был вынесен на голосование и принят.