Парламент одобрил создание новых муниципалитетов путем объединения

В Азербайджане утверждено создание новых муниципалитетов.

В Азербайджане утверждено создание новых муниципалитетов.

Как сообщает Report, законопроект о создании в Азербайджане новых муниципалитетов путем объединения существующих был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, в Баку путем объединения будут сформированы следующие муниципалитеты:

По Хазарскому району:

- Муниципалитет Мардакян, в который войдут муниципалитеты Мардакян и Шаган.

По Гарадагскому району:

- Муниципалитет Сангачал, в который войдут муниципалитеты Чейилдаг, Сангачал и Умид.

- Муниципалитет Гызылдаш, в который войдут муниципалитеты Коргёз, Гызылдаш, Пута и Шонгар.

По Пираллахинскому району:

- Муниципалитет Пираллахи, в который войдут муниципалитеты Чилов-Нефтяные камни, Гюргян и Пираллахи.

По Сабаильскому району:

- Муниципалитет Сабаил в Сабаильском районе (за исключением территории муниципалитета Бадамдар), в который войдут муниципалитеты Биби-Эйбат и Сабаил.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.