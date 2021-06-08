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Парламент обратился в международные организации в связи с журналистами-шехидами

Парламент обратился в международные организации в связи с журналистами-шехидами Милли Меджлис Азербайджана обратился в международные организации в связи с журналистами, ставшими шехидами 4 июня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.
Милли Меджлис
8 июня 2021 г. 12:16
Парламент обратился в международные организации в связи с журналистами-шехидами
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов

Милли Меджлис Азербайджана обратился в международные организации в связи с журналистами, ставшими шехидами 4 июня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

Как передает Report, об этом спикер ММ Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

Спикер отметила, что в связи с инцидентом в Кельбаджаре направлены официальные письма руководителям всех межпарламентских рабочих групп:

"Кроме того, мной адресованы письма спикерам МПА СНГ и Парламентской ассамблеи Совета Европы".

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Milli Majlis appeals to international organizations over martyred journalists
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis şəhid jurnalistlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

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