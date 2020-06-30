Парламент отложил обсуждения по 12 законопроектам

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Сегодня завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, несколько законопроектов, включенных в "План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год", не были обсуждены в ходе весенней сессии и пленарных заседаниях внеочередной сессии.

Нижеследующие законопроекты были включены в план работы парламента, однако не обсуждались:

1. Законопроект "О ломбардах";

2. Законопроект о внутренних войсках;

3. Законопроект "О статусе военнослужащих";

4. Законопроект "О безопасности пищевых продуктов";

5. Законопроект "О высшем образовании";

6. Законопроект "О вещании по кабельной сети";

7. Законопроект "О туризме";

8. Законопроект "О кинематографии";

9. Законопроект "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама";

10. Законопроект "О письменных памятниках";

11. Законопроект о репродуктивном здоровье;

12. Законопроект "О донорстве и трансплантации органов человека".