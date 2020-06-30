Парламент отложил обсуждения по 12 законопроектам

Сегодня завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, несколько законопроектов, включенных в "План законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год", не были обсуждены в ходе весенней сессии и пленарных заседаниях внеочередной сессии.
Нижеследующие законопроекты были включены в план работы парламента, однако не обсуждались:
1. Законопроект "О ломбардах";
2. Законопроект о внутренних войсках;
3. Законопроект "О статусе военнослужащих";
4. Законопроект "О безопасности пищевых продуктов";
5. Законопроект "О высшем образовании";
6. Законопроект "О вещании по кабельной сети";
7. Законопроект "О туризме";
8. Законопроект "О кинематографии";
9. Законопроект "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама";
10. Законопроект "О письменных памятниках";
11. Законопроект о репродуктивном здоровье;
12. Законопроект "О донорстве и трансплантации органов человека".