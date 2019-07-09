Парламент Азербайджана одобрил поправки по повышению трудовых пенсий

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении вынесли на обсуждение проект изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, поправка связана с увеличением минимального размера трудовых пенсий.

Согласно проекту, направленному в парламент в рамках законодательной инициативы президента Ильхама Алиева, текст статьи 6-1 (минимальный размер трудовых пенсий) закона дается в новой редакции: "С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовых пенсий определяется в размере 200 манатов. Если размер назначенной трудовой пенсии ниже минимальной суммы, она выплачивается с доведением до этой суммы".

Законопроект был принят во II чтении.