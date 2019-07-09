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Парламент Азербайджана одобрил поправки по повышению трудовых пенсий

Парламент Азербайджана одобрил поправки по повышению трудовых пенсий

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении вынесли на обсуждение проект изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, поправка связана с увеличением минимального размера трудовых пенсий.

Согласно проекту, направленному в парламент в рамках законодательной инициативы президента Ильхама Алиева, текст статьи 6-1 (минимальный размер трудовых пенсий) закона дается в новой редакции: "С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовых пенсий определяется в размере 200 манатов. Если размер назначенной трудовой пенсии ниже минимальной суммы, она выплачивается с доведением до этой суммы".

Законопроект был принят во II чтении.

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