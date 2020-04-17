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Парламент Азербайджана направил письмо с протестом в ПАСЕ

Парламент Азербайджана направил письмо с протестом в ПАСЕ

Милли Меджлис направил письмо с протестом в Парламентскую ассамблею Совета Европы за не осуждение т.н. "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Она сказала, что не высказывание ПАСЕ отношения к этим т.н. "выборам" вызывает сожаление. С.Гафарова также раскритиковала антинационалистические силы. Она отметила, что эти антинационалистические силы служат интересам армян.

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