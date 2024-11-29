Парламент Азербайджана ужесточил наказания за уничтожение зеленых насаждений

12:17

Милли Меджлис Азербайджана в третьем, заключительном, чтении одобрил поправки в законодательство, предусматривающие повышение штрафов и введение уголовной ответственности за уничтожение или повреждение зеленых насаждений.

Как сообщает Report, предложенные изменения в Уголовный кодекс были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменениям в Уголовный кодекс:

За ущерб в значительном размере в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (от 5 до 20 тыс. манатов) предусмотрен штраф в двукратном размере нанесенного ущерба, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы на срок до 1 года или лишение свободы на тот же срок.

За крупный ущерб (от 20 до 50 тыс. манатов) наказание предусматривает штраф в двукратном-трехкратном размере ущерба, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 1 года или лишение свободы до 2 лет.

За особо крупный ущерб (свыше 50 тыс. манатов) возможен штраф в тройном размере нанесенного ущерба, ограничение свободы на 2-4 года или лишение свободы на тот же срок.

Уничтожение зеленых насаждений путем поджога или иным общеопасным способом либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами (при наличии состава преступления), предусматривает штраф в двукратном и трехкратном размере нанесенного ущерба, ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. При этом в случаях причинения крупного ущерба виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в тройном размере ущерба или без такового. За особо крупный ущерб предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 8 лет и штраф от трехкратного до четырехкратного размера ущерба или без штрафа.