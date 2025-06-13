Парламент Азербайджана ужесточил наказание за незаконные аборты

Парламент Азербайджана утвердил наказание за проведение абортов врачом вне медицинских учреждений, а также незаконное проведение процедуры немедиком, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью.

Парламент Азербайджана утвердил наказание за проведение абортов врачом вне медицинских учреждений, а также за незаконное проведение процедуры лицом без медицинского образования, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс был принят в последнем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в случае причинения вреда здоровью средней тяжести за указанные действия предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года либо лишения свободы на тот же срок — с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет либо без такового.

За тяжкий вред здоровью наказание составит ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.