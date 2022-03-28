Парламент Азербайджана утвердит документ об учениях спецназа "Кавказский орел"

Парламент Азербайджана утвердит Меморандум о взаимопонимании в связи с учениями объединенных сил специального назначения "Кавказский орел".

Парламент Азербайджана утвердит Меморандум о взаимопонимании в связи с учениями объединенных сил специального назначения "Кавказский орел".

Как сообщает Report, в связи с этим законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях объединенных сил спецназа "Кавказский орел" будет обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Кроме того, на сегодняшнем заседании комитета будет обсужден проект закона Азербайджанской Республики об утверждении Протокола о размере обязательных платежей государств-членов к Соглашению о финансовых правилах Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.