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Парламент Азербайджана утвердит документ об учениях спецназа "Кавказский орел"

Парламент Азербайджана утвердит документ об учениях спецназа "Кавказский орел" Парламент Азербайджана утвердит Меморандум о взаимопонимании в связи с учениями объединенных сил специального назначения "Кавказский орел".
Милли Меджлис
28 марта 2022 г. 14:25
Парламент Азербайджана утвердит документ об учениях спецназа Кавказский орел

Парламент Азербайджана утвердит Меморандум о взаимопонимании в связи с учениями объединенных сил специального назначения "Кавказский орел".

Как сообщает Report, в связи с этим законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях объединенных сил спецназа "Кавказский орел" будет обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Кроме того, на сегодняшнем заседании комитета будет обсужден проект закона Азербайджанской Республики об утверждении Протокола о размере обязательных платежей государств-членов к Соглашению о финансовых правилах Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to endorse document on training of Caucasus Eagle special forces
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Qafqaz Qartalı” xüsusi təyinatlı qüvvələrin təliminə dair sənədi təsdiqləyəcək

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