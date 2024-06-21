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В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил парковки В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил парковки.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 13:50
В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил парковки.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, водители, не внесшие установленную плату за стоянку транспортного средства, либо не сделавшие доплату за использование парковочного места сверх оплаченного времени, будут оштрафованы на 20 манатов (сейчас штраф составляет 10 манатов). За парковку транспортного средства с нарушением установленного законом способа парковки будет наложен штраф в размере 20 манатов (сейчас он составляет 10 манатов).

Кроме того, штраф за занятие парковочного места, предназначенного для автомобилей с опознавательным знаком "инвалид", предлагается увеличить с 10 до 60 манатов.

Парламентарии проголосовали за принятие поправок в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis parklanma qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin artırılmasını I oxunuşda təsdiqləyib

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