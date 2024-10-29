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Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении проект о минимальных ценах розничной продажи алкоголя

Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении проект о минимальных ценах розничной продажи алкоголя Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий установку минимальных розничных цен на алкогольные напитки.
Милли Меджлис
29 октября 2024 г. 12:58
Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении проект о минимальных ценах розничной продажи алкоголя

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий установку минимальных розничных цен на алкогольные напитки.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О защите прав потребителей" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, минимальные розничные цены на алкоголь определяет уполномоченный орган, назначенный соответствующим органом исполнительной власти. Он же утверждает правила установления минимальных цен. Продажа алкогольных напитков по ценам ниже установленного минимума будет запрещена.

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Версия на азербайджанском языке Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışının minimum qiymətinin müəyyən olunması ilk oxunuşda təsdiqlənib

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