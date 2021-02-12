Парламент Азербайджана утвердил проект о спецпредставителях президента

На очередном пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О государственной службе".
Как сообщает Report, согласно поправкам в закон, в порядок классификации административных и вспомогательных должностей добавлены должности специальных представителей президента Азербайджана, заместителей специальных представителей президента Азербайджана, специалистов в специальных представительствах президента Азербайджана.
После обсуждения поправки в законопроект были вынесены на голосование и приняты.