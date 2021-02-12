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Парламент Азербайджана утвердил проект о спецпредставителях президента

Парламент Азербайджана утвердил проект о спецпредставителях президента После обсуждения поправки в законопроект были вынесены на голосование и приняты
Милли Меджлис
12 февраля 2021 г. 12:13
Парламент Азербайджана утвердил проект о спецпредставителях президента
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На очередном пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О государственной службе".

Как сообщает Report, согласно поправкам в закон, в порядок классификации административных и вспомогательных должностей добавлены должности специальных представителей президента Азербайджана, заместителей специальных представителей президента Азербайджана, специалистов в специальных представительствах президента Азербайджана.

После обсуждения поправки в законопроект были вынесены на голосование и приняты.

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Версия на английском языке Parliament ratifies bill on President's special envoys
Версия на азербайджанском языке Parlament Prezidentin xüsusi nümayəndələri ilə bağlı layihəni təsdiqlədi

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