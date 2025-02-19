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Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос повышения возрастного порога для судей Конституционного суда

Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос повышения возрастного порога для судей Конституционного суда Милли Меджлис Азербайджана обсудит на следующем пленарном заседании вопрос повышения предельного возраста пребывания в должности судей Конституционного суда.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 12:02
Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос повышения возрастного порога для судей Конституционного суда

Милли Меджлис Азербайджана обсудит на следующем пленарном заседании вопрос повышения предельного возраста пребывания в должности судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О Конституционном суде" были обсуждены сегодня на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Члены комитета после обсуждений рекомендовали законопроект на пленарное заседание Милли Меджлиса.

В частности возрастной порог предлагается повысить с 70 до 75 лет. Кроме того, судья, достигший 75-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи, но не более 6 месяцев.

Полномочия судьи Конституционного суда, достигшего 75 лет, могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий он считается судьей Конституционного суда в отставке.

Отмечается, что цель законопроекта - повысить эффективность судебной системы, создав условия для продолжения деятельности в Конституционном суде юристов с многолетним правовым опытом. Такой подход основан на международной практике. Так, в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции и Испании, возрастной ценз для судей Конституционного Суда составляет 75 лет и выше, что позволяет более эффективно использовать их правовые знания и опыт.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin vəzifədə olmasının yaş həddi artırılır

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