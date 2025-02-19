Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос повышения возрастного порога для судей Конституционного суда

Милли Меджлис Азербайджана обсудит на следующем пленарном заседании вопрос повышения предельного возраста пребывания в должности судей Конституционного суда.

Милли Меджлис Азербайджана обсудит на следующем пленарном заседании вопрос повышения предельного возраста пребывания в должности судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О Конституционном суде" были обсуждены сегодня на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Члены комитета после обсуждений рекомендовали законопроект на пленарное заседание Милли Меджлиса.

В частности возрастной порог предлагается повысить с 70 до 75 лет. Кроме того, судья, достигший 75-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи, но не более 6 месяцев.

Полномочия судьи Конституционного суда, достигшего 75 лет, могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий он считается судьей Конституционного суда в отставке.

Отмечается, что цель законопроекта - повысить эффективность судебной системы, создав условия для продолжения деятельности в Конституционном суде юристов с многолетним правовым опытом. Такой подход основан на международной практике. Так, в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции и Испании, возрастной ценз для судей Конституционного Суда составляет 75 лет и выше, что позволяет более эффективно использовать их правовые знания и опыт.