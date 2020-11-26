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Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ В заявлении парламент Азербайджана обратился к правительству в связи с исключением Франции из Минской группы ОБСЕ
Милли Меджлис
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26 ноября 2020 г. 12:57
Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ
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Милли Меджлис Азербайджана распространил заявление в связи с принятой 25 ноября Сенатом Франции резолюцией рекомендательного характера, призывающей правительство признать так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику".

Как сообщает Report, в заявлении парламент Азербайджана обратился к правительству в связи со следующими вопросами:

1.Обратиться к руководству организации для исключения Франции из Минской группы ОБСЕ.

2.Пересмотреть политические отношения между Азербайджаном и Францией.

3.Проанализировав экономические связи, принять соответствующие меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament appeals to government to remove France from Minsk Group
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Fransanın həmsədrlikdən çıxarılması üçün hökumətə müraciət edib

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