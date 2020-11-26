Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

В заявлении парламент Азербайджана обратился к правительству в связи с исключением Франции из Минской группы ОБСЕ

Милли Меджлис Азербайджана распространил заявление в связи с принятой 25 ноября Сенатом Франции резолюцией рекомендательного характера, призывающей правительство признать так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику".

Как сообщает Report, в заявлении парламент Азербайджана обратился к правительству в связи со следующими вопросами:

1.Обратиться к руководству организации для исключения Франции из Минской группы ОБСЕ.

2.Пересмотреть политические отношения между Азербайджаном и Францией.

3.Проанализировав экономические связи, принять соответствующие меры.