Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в Налоговый кодекс

13:17

Милли Меджлис на пленарном заседании в пятницу принял в I чтении поправки в Налоговом кодексе.

Как сообщает Report, согласно действующему законодательству, импорт в Азербайджан и продажа техники и технических средств, запасных частей к ним, специального программного обеспечения и боеприпасов, используемых в целях обороны и государственной безопасности, освобождены от НДС на основании подтверждающего документа, выдаваемого соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно поправкам, полномочиями на выдачу таких подтверждающих документов будет также наделена Генеральная прокуратура.