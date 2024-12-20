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Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в Налоговый кодекс

Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в Налоговый кодекс 13:17
Милли Меджлис
20 декабря 2024 г. 13:47
Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в Налоговый кодекс

Милли Меджлис на пленарном заседании в пятницу принял в I чтении поправки в Налоговом кодексе.

Как сообщает Report, согласно действующему законодательству, импорт в Азербайджан и продажа техники и технических средств, запасных частей к ним, специального программного обеспечения и боеприпасов, используемых в целях обороны и государственной безопасности, освобождены от НДС на основании подтверждающего документа, выдаваемого соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно поправкам, полномочиями на выдачу таких подтверждающих документов будет также наделена Генеральная прокуратура.

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Версия на английском языке Parliament of Azerbaijan adopts amendments to Tax Code in first reading
Версия на азербайджанском языке Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib

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