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Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки по деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки по деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 12:31 Совершенствуются положения об организации и деятельности комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.
Милли Меджлис
10 декабря 2024 г. 13:20
Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки по деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

В Азербайджане совершенствуется законодательство, касающееся организации и деятельности комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, поправки в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних" были обсуждены и приняты в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, комиссии создаются соответствующими органами исполнительной власти и состоят из 9-11 человек.

В составе комиссий введены должности ответственного секретаря, консультанта-психолога по работе с детьми и семьей. Данные должности оплачиваются согласно штатному расписанию.

Остальные члены комиссии работают на общественных началах.

Согласно предлагаемым изменениям, количество членов комиссии определяется соответствующими органами исполнительной власти в зависимости от объема работы.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı komissiyaların təşkili və fəaliyyətinə dair dəyişiklik birinci oxunuşda təsdiqlənib

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