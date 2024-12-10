Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки по деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

В Азербайджане совершенствуется законодательство, касающееся организации и деятельности комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.
Как сообщает Report, поправки в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних" были обсуждены и приняты в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно поправкам, комиссии создаются соответствующими органами исполнительной власти и состоят из 9-11 человек.
В составе комиссий введены должности ответственного секретаря, консультанта-психолога по работе с детьми и семьей. Данные должности оплачиваются согласно штатному расписанию.
Остальные члены комиссии работают на общественных началах.
Согласно предлагаемым изменениям, количество членов комиссии определяется соответствующими органами исполнительной власти в зависимости от объема работы.