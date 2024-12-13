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Парламент Азербайджана принял в I чтении новый законопроект, предусматривающий некоторые ограничения для дипломатов

Парламент Азербайджана принял в I чтении новый законопроект, предусматривающий некоторые ограничения для дипломатов 12:40
Милли Меджлис
13 декабря 2024 г. 13:19
Парламент Азербайджана принял в I чтении новый законопроект, предусматривающий некоторые ограничения для дипломатов

Милли Меджлис принял в первом чтении новый законопроект, предусматривающий введение ряда ограничений для сотрудников дипломатической службы Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно новому законопроекту "О дипломатической службе", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сотрудникам дипломатических органов запрещается состоять в политических партиях, участвовать в их деятельности, а также в деятельности религиозных организаций.

Им также не разрешается занимать дополнительные оплачиваемые выборные или назначаемые должности (за исключением случаев временного замещения, предусмотренных трудовым законодательством). Кроме этого, им запрещено представлять интересы третьих лиц в государственных органах или органах местного самоуправления.

В то же время педагогическая деятельность допускается только с разрешения руководителя дипломатического органа.

В законопроекте также предусмотрен ряд других ограничений для лиц, находящихся на дипломатической службе.

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