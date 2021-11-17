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В Азербайджане повышены акцизы на автомобили с мощными двигателями

В Азербайджане повышены акцизы на автомобили с мощными двигателями 15:43 На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс.
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 16:06
В Азербайджане повышены акцизы на автомобили с мощными двигателями

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, изменения предлагают повышение акцизов на автомобили с большим объемом двигателя.

Предлагаются следующие изменения:

- при объеме двигателя до 4000 кубических сантиметров – 5 600 манат + 15 манат (сейчас 13 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-4000 кубических сантиметров. Размер налога в 5600 манатов до 4000 кубометров остается неизменным.

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 20 600 манат + 40 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4001-5000 кубических сантиметров (сейчас 18 600 + 35 манатов за каждый кубический сантиметр).

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 60 600 манат + 80 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя более 5000 кубических сантиметров (сейчас 53 600 + 70 манатов за каждый кубический сантиметр).

Кроме того, будет применяться дополнительный коэффициент к акцизному налогу на импортируемые транспортные средства старше 7 лет. Согласно проекту, новые транспортные средства с гибридным двигателем будут освобождены от НДС при импорте. Электромобили не будут облагаться НДС как при импорте, так и при реализации на внутреннем рынке.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке İri mühərrikli avtomobillərin aksiz vergisinin artırılması layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

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