Парламент Азербайджана принял поправки в бюджет ГФСЗ на 2024 год

На состоявшемся сегодня пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год”.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год”.

Как сообщает Report, документ представляет председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что последовательные меры по повышению уровня социального благосостояния населения с учетом темпов роста экономики страны за истекший период 2024 года обусловили необходимость внесения дополнений и изменений в закон “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год”.

Согласно данным, представленным Министерством экономики в 2023 году, первоначально был указан прогноз среднемесячной заработной платы на 2024 год в размере 980 манатов, по уточненным макроэкономическим показателям, прогноз составил 990 манатов.

Таким образом, в бюджете ГФСЗ на 2024 год считается целесообразным довести сумму поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору с 3387,1 млн манатов до 3577,1 млн манатов, увеличив на 190 млн манатов.

В то же время предлагается увеличить сумму расходов на выплату трудовых пенсий на 25 млн манатов - с 6 млрд 500 млн манатов до 6 млрд 525 млн манатов.

Кроме того, на 5 млн манатов увеличены расходы на содержание аппарата и местных структур фонда до 135,1 млн манатов, а также на 30 тыс. манатов увеличены расходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям. Таким образом, расходы фонда увеличены на 30 млн манатов или на 0,4%, до 6 млрд 949,9 млн манатов.

В результате сумма средств (трансфертов), выделенных из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета, будет уменьшена на 160 млн манатов и составит 1 млрд 232 млн манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.