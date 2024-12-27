О нас

Парламент Азербайджана одобрил снижение предельного призывного возраста

Парламент Азербайджана одобрил снижение предельного призывного возраста 11:29
Милли Меджлис
27 декабря 2024 г. 12:02
Парламент Азербайджана одобрил снижение предельного призывного возраста

Милли Меджлис на пленарном заседании в пятницу принял в третьем, заключительном, чтении, поправки в действующее законодательство, предусматривающие снижение верхнего предела призывного возраста в Азербайджане.

Как сообщает Report, данные изменения предусмотрены в Положение "О прохождении военной службы".

В соответствии с поправкой, призывниками считаются граждане Азербайджанской Республики мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на первичном воинском учете или не прошедшие срочную действительную военную службу лица, которые должны состоять на воинском учете.

В настоящее время возрастной ценз составляет от 18 до 35 лет.

Кроме этого, согласно поправкам, возрастной лимит для службы в Вооруженных Сил Азербайджана также снижен - с 36,5 лет до 31,5 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış yaşının yuxarı həddinin azaldılması son oxunuşda təsdiqlənib

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi