Парковщиков-нелегалов предлагается штрафовать на 2 тыс. манатов

В Азербайджане за незаконную организацию парковочных мест, оказание парковочных услуг или требование оплаты за эту услугу устанавливаются новые штрафы.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

За организацию парковочных мест на государственных автомагистралях, оказание парковочных услуг или требование оплаты за эту услугу физические лица будут штрафоваться на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица - на сумму от 1 500 до 2 000 манатов. Если применение этих мер не будет признано достаточным, в зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя будет применен административный арест на срок до пятнадцати суток.