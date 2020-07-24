О нас
Report Georgia

ПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном

ПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном В Милли Меджлисе в формате видеоконференции состоялось 14-е внеочередное заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ГУАМ
Милли Меджлис
24 июля 2020 г. 17:10
ПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном

В Милли Меджлисе в формате видеоконференции состоялось 14-е внеочередное заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ГУАМ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса. После утверждения повестки, состоящей из 8 вопросов, председатель ПА ГУАМ, глава азербайджанской делегации Эльнур Аллахвердиев подробно проинформировал членов Парламентской ассамблеи о провокации, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном. Было отмечено, что армянская провокация, нацеленная на оккупацию новых территорий, сильно обострила ситуацию в регионе.

Э.Аллахвердиев отметил необходимость активизации усилий ПА ГУАМ для донесения информации об этой провокации до стран мира и международных структур.

Глава украинской делегации в ПА ГУАМ Юраш Святослав, глава грузинской делегации Кучава Кахабер, глава молдавской делегации Жиздан Александру осудили оккупационные действия, совершенные на территории ГУАМ, выразили обеспокоенность военной провокацией в Товузском районе и отметили недопустимость очередной агрессии Армении.

Члены бюро подчеркнули важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и его границ, отраженных в международных нормативно –правовых актах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке GUAM PA Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi hərbi təxribatları pisləyib
823x150

Новости партнеров

Самое важное

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
23 июля 2020 г. 12:00
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
23 июля 2020 г. 09:47
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
22 июля 2020 г. 14:22
Грузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
ФотоГрузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
22 июля 2020 г. 12:44
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
21 июля 2020 г. 12:34
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
21 июля 2020 г. 12:15
Мехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
ФотоМехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
20 июля 2020 г. 13:04
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
20 июля 2020 г. 10:49
396x350

Последние новости

18:42
Будет совершен очередной спецрейс Баку-Киев Внешняя политика
18:20
ASAN xidmət не будет работать 4 дня Внутренняя политика
18:11
Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров Энергетика
18:10
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости Социальная защита
18:00
Менеджер ВБ по Азербайджану получил назначение на новую должность Финансы
17:51
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям Диаспора
17:44
В Азербайджане выявлено 332 новых случая коронавируса, 573 выздоровели Здравоохранение
17:35
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал В регионе
17:32
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело В регионе
17:27
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов Инфраструктура
17:10
ФотоПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном Милли Меджлис
17:09
Путин назвал чувствительной ситуацию на границе Азербайджана и Армении Нагорно-карабахский конфликт
17:05
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане Диаспора
17:00
АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом Финансы
16:55
Внешние обязательства банков Азербайджана сократились Финансы
Вся новостная лента