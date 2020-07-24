ПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном

В Милли Меджлисе в формате видеоконференции состоялось 14-е внеочередное заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ГУАМ

В Милли Меджлисе в формате видеоконференции состоялось 14-е внеочередное заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ГУАМ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса. После утверждения повестки, состоящей из 8 вопросов, председатель ПА ГУАМ, глава азербайджанской делегации Эльнур Аллахвердиев подробно проинформировал членов Парламентской ассамблеи о провокации, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном. Было отмечено, что армянская провокация, нацеленная на оккупацию новых территорий, сильно обострила ситуацию в регионе.

Э.Аллахвердиев отметил необходимость активизации усилий ПА ГУАМ для донесения информации об этой провокации до стран мира и международных структур.

Глава украинской делегации в ПА ГУАМ Юраш Святослав, глава грузинской делегации Кучава Кахабер, глава молдавской делегации Жиздан Александру осудили оккупационные действия, совершенные на территории ГУАМ, выразили обеспокоенность военной провокацией в Товузском районе и отметили недопустимость очередной агрессии Армении.

Члены бюро подчеркнули важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и его границ, отраженных в международных нормативно –правовых актах.