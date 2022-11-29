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В Азербайджане отменят госпошлину за получение сертификата на перевозку ветгруза

В Азербайджане отменят госпошлину за получение сертификата на перевозку ветгруза В Азербайджане отменяется госпошлина за получение сертификата, необходимого для перевозки ветеринарного груза на территории города или района.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 12:24
В Азербайджане отменят госпошлину за получение сертификата на перевозку ветгруза

В Азербайджане отменяется госпошлина за получение сертификата, необходимого для перевозки ветеринарного груза на территории города или района.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Поправки нацелены на усиление государственной поддержки предпринимательства, защиту прав потребителей, недопущение резкого роста цен на продукты животноводства и приняты в третьем чтении.

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