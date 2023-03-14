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Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией

Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией Двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога отменяется.
Милли Меджлис
14 марта 2023 г. 11:21
Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией

Двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога отменяется.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.

На заседании будет обсуждена предложенная поправка к законопроекту об утверждении Конвенции "Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходных налогов между Азербайджанской Республикой и Японией".

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Версия на английском языке Double taxation between Azerbaijan and Japan to be canceled
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycan və Yaponiya arasında ikiqat vergitutmanın ləğv olunmasını müzakirə edəcək

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