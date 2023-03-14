Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией

Двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога отменяется.

Двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога отменяется.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.

На заседании будет обсуждена предложенная поправка к законопроекту об утверждении Конвенции "Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходных налогов между Азербайджанской Республикой и Японией".