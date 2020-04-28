Отложены летняя и осенняя сессии ПА ОБСЕ

Руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и вице-президент структуры Азай Гулев принял участие в заседании Бюро, организованном в формате видеоконференции.

Как передает Report, в ходе заседания был обсужден ряд организационных вопросов.

На онлайн заседании была достигнута договоренность о переносе запланированной в Ванкувере ежегодной летней и запланированной в Сан-Марино осенней сессии ПА ОБСЕ, продлении полномочий членов Бюро во главе с президентом структуры до июля 2021 года, организации онлайн заседаний Постоянного комитета и общих комитетов.