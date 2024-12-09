Отдельные юрлица могут создаваться при органах дипломатической службы Азербайджана

Отдельные юрлица могут создаваться при органах дипломатической службы Азербайджана

При органах дипломатической службы Азербайджана могут быть созданы образовательные, научно-исследовательские и культурные учреждения, а также другие юридические лица.

Как сообщает Report, такая норма нашла отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", представленного в Милли Меджлис.

Согласно проекту, вопросы, связанные с правовым статусом структур, входящих в единую систему органов дипломатической службы, и созданных при них учреждений, будут регулироваться соответствующими нормативными правовыми актами.

Согласно Конституции, дипломатические представительства Азербайджана создаются Милли Меджлисом по представлению органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, а консульства – самим органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.