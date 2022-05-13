Отцы-одиночки, воспитывавшие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, смогут раньше выходить на пенсию

Отцы, в одиночку воспитавшие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, смогут на 5 лет раньше выходить на пенсию.

Отцы, в одиночку воспитавшие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, смогут на 5 лет раньше выходить на пенсию.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках в закон "О трудовых пенсиях", которые были вынесены на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Отцы, в одиночку воспитавшие ребенка с ограниченными возможностями здоровья до восьмилетнего возраста в связи со смертью матери ребенка, расторжением брака между матерью и отцом или лишения родительских прав матери, получат право на 5 лет раньше выходить на пенсию.

Поправки в закон были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.