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Осенняя сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Марокко

Осенняя сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Марокко

C 4-го по 6-ое октября осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ впервые пройдет в Марокко.

Как сообщает Report, на мероприятиях примут участие члены делегации Милли Меджлиса Азербайджана в структуре - Азай Гулиев, Ульвия Агаева и Таир Миркишили. 

Вначале пройдет средиземноморский форум на тему "Модели сотрудничества Север-Юг и экономические отношения Средиземноморского региона в глобализирующемся мире". На обоих мероприятиях обсудят актуальные  вопросы политической ситуации в мире.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в обсуждениях. Визит завершится 8 октября. 

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