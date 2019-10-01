Осенняя сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Марокко

C 4-го по 6-ое октября осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ впервые пройдет в Марокко.

Как сообщает Report, на мероприятиях примут участие члены делегации Милли Меджлиса Азербайджана в структуре - Азай Гулиев, Ульвия Агаева и Таир Миркишили.

Вначале пройдет средиземноморский форум на тему "Модели сотрудничества Север-Юг и экономические отношения Средиземноморского региона в глобализирующемся мире". На обоих мероприятиях обсудят актуальные вопросы политической ситуации в мире.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в обсуждениях. Визит завершится 8 октября.